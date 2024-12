Nepagenten teisteren Brabant: ‘Betrouwbaarheid politie staat op het spel’

De politie in Oost-Brabant ziet een zorgwekkende ontwikkeling: nepagenten die voornamelijk ouderen te grazen nemen. Dit jaar zijn er volgens politiechef Wilbert Paulissen al bijna 800 incidenten geweest. “De betrouwbaarheid van de politie staat echt op het spel.” Het pakken van een nepagent is enorm lastig.

Wantrouwen De nepagenten gaan heel sluw te werk. Een voorbeeld: Een slachtoffer wordt gebeld door een zogenaamde politiemedewerker. Ze zouden informatie hebben dat er een overval zou gaan plaatsvinden. Er is al iemand onderweg om onder andere sieraden en cashgeld veilig te stellen in een kluis. Je wordt zo bang gemaakt dat je alles in veiligheid wilt brengen.

Tot 20 november waren er 777 meldingen van een nepagent binnengekomen bij de politie in Oost-Brabant. “In zeker 76 gevallen is het gelukt om iemand te beroven van zijn of haar spullen en is er aangifte gedaan”, weet Paulissen.

“De betrouwbaarheid van de politie staat op het spel”, benadrukt de politiechef. “Ik ken al een voorbeeld van een collega die in uniform en gewapend voor een deur stond en niet binnengelaten werd. Er was wantrouwen, angst dat de agent nep was.”

De eerste maanden van 2024 waren rustig, ziet Paulissen terug in de cijfers. “Maar in de zomermaanden waren er meer dan honderd incidenten per maand.” Vaak komen de meldingen binnen korte tijd uit één gebied. “Ze willen binnen een half uur van een slachtoffer zijn, om zo snel mogelijk toe te kunnen slaan.”

Heterdaad betrapt

Paulissen weet te vertellen dat een aantal nepagenten dit jaar op heterdaad is betrapt. Of een echte agent dan binnen zat terwijl de nepagent aan de deur stond wil hij niet zeggen, maar hij lacht wel. “Als er een melding is, gaan we direct ter plaatse.”

Het is volgens de politie niet eenvoudig om de nepagent te pakken. “Als een paar berovingen gelukt zijn, dan wisselen ze weer van nummer. Dan kunnen we weer opnieuw beginnen met de opsporing.”

“Direct melden helpt, maar ook goede voorlichting is nodig. Zo is het aantal fraudes via phishing afgenomen doordat banken duidelijk communiceren dat ze geen linkjes in de mail zetten”, weet Paulissen. “Bij twijfel bel altijd 0900-8844. En wij zullen nooit spullen ophalen, nooit.”

