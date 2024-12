Na hectisch jaar denkt trainer Peter Maes de komende dagen niet aan voetbal

Voor Peter Maes was 2024 op sportief gebied een enorm succesvol jaar. Onder leiding van de Belgische trainer werd Willem II kampioen in de Keuken Kampioen Divisie en de promovendus staat nu negende in de Eredivisie. Maes is nu toe aan rust en wil zich tien dagen niet bezighouden met voetbal. "Mijn twee kleinkinderen van 2 en 1,5 jaar zijn nog nooit bij opa blijven slapen, daar was geen tijd voor. Dat gaat nu wel gebeuren."

Maes wil de komende periode in alle rust tijd doorbrengen met familie. "Ik kende bij mijn aanstelling vorig seizoen niemand in de Keuken Kampioen Divisie en moest me er helemaal in verdiepen. Mijn assistenten hebben me uitstekend geholpen. De Eredivisie was daarna opnieuw onbekend voor me. Andere ploegen, andere manieren van spelen, andere voetballers. En dat voor iemand van 60 jaar, een leeftijd waarop je niet zo makkelijk meer dingen in je opneemt."

Eén van de spelers die zich in de kijker van grotere clubs speelt is Ringo Meerveld, die door Maes gekscherend een jong veulen op het middenveld wordt genoemd. Maar wellicht staat de belangrijkste Willem II-speler wel onder de lat. Thomas Didillon-Hödl (29) blinkt uit in Tilburg en werd in oktober uitgeroepen tot Eredivisiespeler van de maand. Tegenover Omroep Brabant noemt de Fransman zijn ontwikkeling een wedergeboorte.

De goede prestaties met Willem II ziet hij als eerherstel. In zijn vaderland België vertrok Maes met een vervelend gevoel, vanwege onder andere een fraudezaak waarin hij jaren geleden werd opgepakt. "Ik ben trots en blij dat we spelers hier naar een hoger niveau kunnen tillen. Voor mij als trainer is het genieten bij Willem II, dat is op mijn leeftijd het belangrijkst."

"Ik noem niet graag spelers die belangrijk zijn. Maar Thomas is een speler die er op belangrijke momenten staat", aldus Maes. "Maar zo zijn er meer jongens die het uitstekend doen. Jeremy Bokila bijvoorbeeld die we vaak in de tweede helft gebruiken als invaller, maar de laatste weken van waarde is als basisspeler. De 22 punten die we hebben behaald voor de winterstop, kunnen we netjes verdelen over de hele spelersgroep."

De onderlinge concurrentie in de selectie zal waarschijnlijk verder gaan toenemen. De Belgische trainer verwacht namelijk de komende weken nieuws op de transfermarkt. "De spits die we aan het begin van het seizoen al wilden hebben, moet nu wel komen. Daarnaast moeten we als club anticiperen op komende zomer. Er zijn jongens die een aflopend contract hebben. Op dat vlak kunnen we hele goede zaken doen."