Vrouw (89) uit huis gehaald tijdens brand: 'Ze is heel erg geschrokken'

Het was een heftige nacht voor de bewoners van de Professor Mulderslaan in Oudenbosch waar zondagavond brand uitbrak. Drie huizen werden ontruimd en het blussen duurde tot diep in de nacht. In een van de huizen woont een vrouw van 89 jaar. "Wij wonen hier vlak achter en we zijn gelijk naar m'n moeder gerend want die zat binnen en wist van niks", vertelt haar dochter.

De brand ontstond zondagavond rond negen uur onder de overkapping van een van de huizen. De brandweer kon niet voorkomen dat de brand oversloeg naar dat huis en naar een van de buurhuizen. Volgens de dochter van de 89-jarige vrouw leek de brand rond kwart over tien onder controle te zijn, maar rond elf uur laaide het vuur weer op. LEES OOK: Brand in overkapping slaat over naar drie huizen, bewoners opgevangen De brandweer heeft tot vier uur in de nacht geblust en om half vijf was de brand definitief uit. "Het zijn hele angstige uren geweest. We zagen de vlammen uit het dak komen", vertelt de vrouw. "We zijn gelijk naar m'n moeder gerend en samen met mijn schoondochter hebben we haar naar mijn zoon gebracht die hier verderop woont."

"Het was heel spannend, zeker voor een moedertje van bijna 90."