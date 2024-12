Van Efteling en Bossche bol tot DAF en ASML in je kerstboom

We hebben in Brabant genoeg om trots op te zijn en die trots kun je zomaar terugvinden in onze kerstbomen. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is namelijk een kerstbal of -versiering van gemaakt. Voor wie er de ballen verstand van heeft, hebben we de meest opmerkelijke versierselen - met een Brabants tintje - voor in de boom, op een rij gezet: van cleanroommedewerker tot chocoladebol.

1. PSV

Deze shirtjes voor in de boom moeten natuurlijk op één: PSV is niet voor niets winterkampioen. De voetbalshirts passen naadloos tussen al het andere rood in menig kerstboom. De shirtsponsor is achterwege gelaten en alleen de letters van de club prijken op het shirt.



De kerstversiering is in een beperkte oplage van vijfhonderd stuks gemaakt; binnen drie weken waren ze uitverkocht. "We verkochten dit soort producten in het verleden ook, maar de populariteit is dit jaar sterk toegenomen", zegt Arne van Breugel van de PSV FANstore.

De shirts voor in de boom van PSV (foto: PSV FANstore).

2. DAF

DAF brengt alweer voor het vierde jaar een eigen kerstversiering voor in de boom uit. Dit keer gaat het om een ouder model truck uit 1964. De kersttruck is niet bij DAF te koop. De enkele duizenden exemplaren gaan naar het personeel en relaties. Dit om te vieren dat het bedrijf 75 jaar trucks bouwt, geeft Rutger Kerstiens van DAF aan: "Het is een collector's item. Er bellen liefhebbers om te vragen of ze er eentje mogen hebben." Niet iedereen denkt er zo over; meerdere mensen hoeven de DAF niet in de boom te hebben en bieden hem aan op Marktplaats.

Foto: DAF.

3. Brabantse Lekkernijen

Deze Bossche Bol ziet er wel lekker uit, maar is niet om op te eten. De doorsnee van de 'kerstboombol' is 7 centimeter en de bal is van glas gemaakt; met oog voor detail, want zelfs het vulpuntje voor slagroom aan de onderkant is niet vergeten.

Foto: Nanja Toebak.

Ook het Brabantse worstenbroodje is te vinden voor in de kerstboom:

Foto: Vondels.

4. Kubuswoning

Een stukje Helmondse geschiedenis in de boom, wie wil dat nu niet? Sinds dit jaar kun je de jarige paalwoningen in je boom hangen. De kubuswoningen, bekend van Rotterdam én Helmond, bestaan dit jaar 50 jaar. LEES OOK: Ilse woont in 50-jarige kubuswoning “We wilden deze versiering heel graag in ons assortiment hebben”, vertelt eigenaresse Tanja Hermans van kerstballenwinkel Alles in Wonderland uit Rotterdam. “Het is echt een icoon van Rotterdam. En vooruit, ook van Helmond”, lacht de eigenaresse.

foto: Alles in Wonderland

5. ASML-ballen

Wie denkt aan ASML denkt waarschijnlijk aan flinke (financiële) pieken. Toch pakt het Veldhovense hightechbedrijf uit met een eigen kerstballenlijn. In het assortiment zitten ballen van het logo, een cleanroommedewerker en – uiteraard – een chipmachine. Made in China? Dat zou gevoelig kunnen liggen. De sets zijn stuk voor stuk gemaakt door glasblazers in Polen. De drie kerstballen kosten samen 26,95 euro en zijn alleen te bestellen door medewerkers. In tegenstelling tot bij DAF krijgen zij de versierselen dus niet cadeau.

Een chipmachine en een cleanroommedewerker van ASML.

Een van de kerstversieringen van ASML.

6. Efteling

De Efteling-mascottes Pardoes en Pardijn zijn ook vereeuwigd als kerstornament. Volgens een van de grotere tuincentra, waar de figuren te koop zijn, voegen ze 'een vleugje sprookjesachtige betovering toe' aan je boom.

De glazen kerstballen van Pardoes en Pardijn.

7. Omroep Brabant kerstbal

Bij Omroep Brabant konden we natuurlijk ook niet achterblijven. Op onze Brabander-bal mogen natuurlijk ons logo en het rood-wit geblokt niet ontbreken.

De Omroep Brabant kerstbal.

8. Brabantballen

In de categorie ballen hebben we nog een tip: de rood-wit geblokte kerstballen van Irena van Kerstbal& Co. Zij ontwerpt kerstballen voor bedrijven. Deze ballen heeft ze jaren geleden speciaal ontworpen voor een Brabants bedrijf. Welk bedrijf, wil ze niet zeggen: “Het bedrijf koos er uiteindelijk voor om ze ergens anders te laten produceren.”

De Brabantballen (foto: KerstbalEnCo).