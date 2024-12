Kok Maurice en zijn team zorgen voor heerlijk kerstdiner in dit ziekenhuis

Watertandend wachten tot je eindelijk mag aanschuiven voor het kerstdiner. Hoewel de patiënten van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven misschien niet de kerstdagen hebben die ze hadden gehoopt, wordt de ervaring van een kerstdiner hen niet geheel ontnomen. De koks onder leiding van Maurice Saive zijn al maanden bezig om een heerlijk feestmaal samen te stellen voor de patiënten: "Het zijn zowel klassiekers als trendy gerechten."

Waar sommigen al in de stress schieten van een paar eetgasten met kerst, moeten de koks van het Máxima Medisch Centrum voor ruim driehonderd 'gasten' koken. "Al in oktober gaan we met de koks om tafel zitten en bedenken we wat we gaan serveren", vertelt Saive maandag in het programma Afslag Zuid op Omroep Brabant radio.

Dat overleg heeft uiteindelijk geleid tot een menu dat bijzonder veel wegheeft van een diner dat in een goed restaurant niet zou misstaan: "Het ontbijtje is een pistoletje of een kerststol met een croissantje. Met de lunch serveren we een wrap, pokébowl of een garnalencocktail. En voor de warme maaltijd is er de ene dag kalkoenfilet in een kerriesausje en de andere dag een varkenshaasje of een zalm in kreeftsaus."

Een pokébowl en een varkenshaasje; de opties liggen behoorlijk ver uit elkaar. "Dat zijn dus wat klassieke en trendy gerechten. Er liggen natuurlijk mensen van tussen de 0 en 100 in het ziekenhuis. We willen voor alle leeftijdsgroepen dat er een passend menu is", zegt Saive.

Ook aan speciale dieetwensen wordt natuurlijk gedacht met het kerstdiner. "We zorgen altijd dat er een passend alternatief is. Niet alleen voor mensen met allergieën of voor vegetariërs, maar ook bijvoorbeeld als het gaat om gemalen voedsel. Dat zijn wel hele kleine aantallen, maar als er patiënten zijn met deze wensen dan wordt dat ook gemaakt."