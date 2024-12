Lekkages en houtrot bedreigen 'unieke' basiliek: tonnen nodig voor redding

Lekkages, houtrot en ornamenten die zomaar naar beneden vallen. Aan de vooravond van de kerstvieringen in de basiliek in Oudenbosch is er voor het gebouw zelf weinig reden tot feest. De monumentale trots van het dorp is er slechter aan toe dan ooit. Burgemeester Bernd Roks luidt de noodklok en roept inwoners, ondernemers en de provincie op om één van de markantste bouwwerken van West-Brabant te ‘redden’.

Tijdens de nachtmis dinsdagavond worden er flyers uitgedeeld aan de kerkgangers met het verzoek ‘vriend’ te worden van de basiliek. Roks: “We hebben meer donateurs nodig en hulp van ondernemers. Inwoners van Oudenbosch afficheren zich graag met de basiliek maar ze hebben niet voldoende de noodzaak op het netvlies om het gebouw overeind te houden.”

"Als het gaat lekken, raken alle schilderijen en muurschilderingen beschadigd."

De basiliek in Oudenbosch is grotendeels een geschaalde kopie van de Sint-Pieter in Rome. “Vooral de voor- en rechterzijgevel zijn er beroerd aan toe. Inmiddels is ook het imposante koepeldak aan het verweren. Als het gaat lekken, raken alle schilderijen en muurschilderingen binnen ook nog eens beschadigd en dan zijn we echt jarig. We moeten daarom nu ingrijpen”, stelt Roks die als burgemeester voorzitter is van de Stichting Behoud Basiliek.

Gevreesd wordt dat lekkages het interieur en de schilderingen in de kerk aantasten (foto: Robert te Veele).

De kosten van de noodzakelijke werkzaamheden bedragen 1,9 miljoen euro. De Stichting Behoud Basiliek betaalt hiervan samen met de parochie 1,3 miljoen euro uit eigen zak. Voor de resterende zes ton hoopt de stichting op steun vanuit de regio en de Oudenbossche gemeenschap. Daarnaast ligt er een verzoek voor een bijdrage van vier ton op het provinciehuis.

"Dit gaat zo niet meer, we hebben hulp nodig."

Bernd Roks: “Grote steden zoals Den Bosch met de Sint-Janskathedraal en Breda met de Grote Kerk kunnen goed lobbyen. De basiliek hoort als uniek monument in dat rijtje thuis. Wij zijn te bescheiden geweest omdat we dachten dat we het zelf wel konden oplossen. Dit gaat zo niet meer, we hebben hulp nodig. Oudenbosch heeft een te kleine basis voor zo’n groot monument, want het aantal parochianen neemt alleen maar af.” De burgemeester schreef eerder dit jaar een brandbrief aan de betrokken staatssecretaris. Die onderschreef weliswaar de ‘zorgelijke situatie’ maar verwees Roks voor een subsidieaanvraag door naar de provincie. Ook daar kreeg hij, zelfs na herhaalde verzoeken, tot nu toe steeds nul op het rekest. LEES OOK: Basiliek Oudenbosch heeft hard onderhoud nodig maar er is te weinig geld Ondertussen denkt de Stichting Behoud Basiliek na over nieuwe bronnen van inkomsten. "We hebben hier onlangs optredens van Trijntje Oosterhuis en Dana Winner gehad. Het is een prachtige concertzaal waar we meer gebruik van willen maken. Ook de ruimte onder de basiliek willen meer gaan verhuren aan ondernemers. De kerk is nu nog in het bezit van de parochie maar wanneer het makkelijker is om dit met andere eigenaar te doen, moet daar over nagedacht worden. De parochie zou het gebouw dan kunnen huren."

De gevel van de basiliek brokkelt af (foto: Robert te Veele).

Entreeprijs

Roks vervolgt: “Daarnaast onderzoeken we de mogelijkheid om buiten de kerkdiensten een toegangsprijs te vragen aan toeristen. Stel dat je één euro per persoon rekent. Dan heb je, met de huidige honderdduizend bezoekers per jaar, een ton extra op je begroting.” Ondanks de slechte bouwkundige staat van de basiliek is de gemeente Halderberge begonnen met de aanleg van een groot nieuw plein eromheen. Halderberge wil in 2025 vanwege het 750-jarig bestaan van Oudenbosch meer toeristen aantrekken. Roks: “Het kan niet zo zijn dat we straks moeten nadenken of we dit nog wel dicht in de buurt van de basiliek kunnen doen."

"Ik heb het gevoel dat de provincie dit keer positief gaat besluiten."

Met mogelijk de kerstgedachte in zijn achterhoofd vertrouwt de voorzitter dit keer op een goede afloop. “We gaan regelmatig op de koffie bij gedeputeerden en ambtenaren. Het heeft tijd nodig om het besef bij iedereen te laten landen. Maar ze hebben ons nu echt wel door. Ik heb het gevoel dat de provincie dit keer positief gaat besluiten over de subsidie. Wanneer we hier samen de overige twee ton bij elkaar kunnen fietsen, komt het goed."