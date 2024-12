'Iets minder vuurwerkverkoop in België door grenscontroles'

Er lopen maandagmiddag aardig wat mensen met dozen en tassen door de Kapelstraat in Baarle-Hertog. Kofferbakken van auto's worden volgeladen. Het zijn bijna allemaal Nederlanders die de eerste dag van de kerstvakantie benutten om vuurwerk in te slaan.

Het meest gehoorde argument van klanten die uit het hele land naar Baarle-Hertog rijden: “Het vuurwerk is goedkoper en het assortiment is veel uitgebreider dan in Nederland.” Veel zwaar vuurwerk dat in Nederland verboden is, is in België nog wel te koop.

De Baarlese vuurwerkverkopers zijn niet happig om met media te praten. Maar schoorvoetend geven enkelen toe dat de aanloop iets minder is dan andere jaren. “Sinds de grenscontroles in Nederland van kracht zijn geworden, is het aantal klanten een beetje teruggelopen. Maar we klagen niet."

Sinds 8 december houdt de marechaussee steekproefsgewijs grenscontroles aan de Nederlandse grens. Die hebben als belangrijkste doel het tegenhouden van illegalen en het voorkomen van mensenhandel. Illegaal vuurwerk is in zekere zin bijvangst. In de eerste week van de controles liepen er op de A16 al mensen met illegaal vuurwerk tegen de lamp.

Die controles schrikken dus sommige vuurwerkliefhebbers af, maar in Baarle valt het mee. De winkeliers denken dat hun collega’s die echt over de grens in België zitten er meer last van hebben. “Wij liggen in Hertog eigenlijk nog gewoon in Nederland."