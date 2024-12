Dodelijke explosies Tarwekamp: vier verdachten 90 dagen langer vast

De vier verdachten uit Roosendaal, Oosterhout en Rotterdam van de verwoestende explosies aan de Tarwekamp in Den Haag blijven negentig dagen langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Den Haag dinsdag beslist.

De mannen worden verdacht van brandstichting en het veroorzaken van een explosie, waarbij zes mensen zijn overleden en meerdere mensen gewond zijn geraakt. Door de ontploffingen stortten meerdere woningen boven een bruidswinkel in.

De verdachten zijn twee mannen (23 en 29 jaar) uit Roosendaal, een man van 33 uit Oosterhout en een 33-jarige Rotterdammer. De laatste verdachte, Moshtag B., zou de ex van de eigenaresse van een bruidswinkel zijn die volgens de politie mogelijk doelwit was van de aanslag. B., die opgroeide in Roosendaal, zou opdrachtgever zijn van de aanslag.

De aanslag zou via een 'makelaar' of fixer zijn geregeld. Dat meldde De Telegraaf vorige week op basis van meerdere bronnen. De criminele makelaar zou verdachte Adil uit Oosterhout zijn. Hij zou vervolgens de twee mannen uit Roosendaal hebben geregeld om de explosies uit te voeren.

Zes doden

De explosies aan de Tarwekamp in Den Haag gebeurden in de vroege ochtend van zaterdag 7 december, om kwart over zes. Meerdere woningen stortten in, andere panden raakten zwaar beschadigd. De dodelijke slachtoffers varieerden in leeftijd van 17 tot 63 jaar.

Roosendalers eerder opgepakt

De twee Roosendalers, die werden opgepakt na de explosies in Den Haag, werden op 1 december al aangehouden in Oosterhout. Ze waren toen vermoedelijk al bezig met de voorbereidingen.

De mannen zaten midden in de nacht in een bestelbusje op een parkeerplaats met veertien jerrycans met een nog onbekende inhoud, zwaar vuurwerk, fakkels, een brandblusser en extra kleding.

Omroep Brabant legde daarna het verband tussen de eerdere aanhouding in Oosterhout en de aanhouding van de mannen uit Roosendaal na de explosies in Den Haag. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels bevestigd dat het gaat om dezelfde mannen.