Redders loslopende hond op A17 twijfelden geen moment: 'Dier was in paniek'

Het was een avontuurlijke middag zondag voor Max en zijn vrouw Esther van Zonsbeek. Het stel wist op de A17 bij Moerdijk - met hulp van omstanders, de politie en Rijkswaterstaat - een loslopende hond te vangen. Een bakje voer van hun eigen golden retriever zorgde ervoor dat ze de viervoeter konden vangen. "Die hond was helemaal in paniek en ging alle kanten op."

Het stel uit Dreumel in Gelderland kwam net van een hondenwedstrijd in Steenbergen, waar ze met hun eigen honden aan hadden meegedaan, toen ze op de A17 vlakbij de afrit Moerdijk een hond over de vluchtstrook zagen rennen. Een vrouw rende achter het dier aan.

Max en Esther bedachten zich geen moment. "We vroegen aan die vrouw of ze politie al had gebeld, maar dat had ze nog niet gedaan", vertelt Max dinsdag. Hij sprong uit de auto om ook de achtervolging in te zetten en zijn vrouw belde alsnog 112 om zo snel mogelijk hulp in te roepen en de snelweg te laten afzetten.

LEES OOK: Loslopende viervoeter leidt tot massale reddingsactie op de snelweg

"Gelukkig waren er al heel veel automobilisten die zelf stopten omdat de hond maar in paniek bleef rondrennen", gaat Max verder. Hij heeft niets anders dan lof voor de politie en Rijkswaterstaat. "Ik heb nog nooit meegemaakt dat ze zo snel een snelweg hebben afgezet. Heel fijn, want het was echt een hachelijke situatie." De A17 richting knooppunt Klaverpolder was dan wel afgezet, maar de andere kant op raasde het verkeer gewoon door.

Omstanders gebaarden daarom volgens hem naar automobilisten daar dat ze langzamer moesten rijden: "Maar dat gebeurde niet." Ondertussen probeerde Max samen met zijn vrouw, agenten en medewerkers van Rijkswaterstaat de hond te vangen.