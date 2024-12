Verdachte drones boven PI Vught: beveiligen hiertegen is 'knap lastig'

De politie rukte maandagavond massaal uit omdat er verdachte drones boven de PI Vught vlogen. Het gevangeniscomplex werd omsingeld door agenten in kogelwerende vesten, maar de drones werden alleen gezien en niet onderschept. Wie de drones bestuurde, is ook nog onduidelijk. Drone-expert Pave Verbeek begrijpt dat wel, want met de juiste trucjes is het volgens hem 'knap lastig om een drone te onderscheppen en de bestuurder op te sporen’.

Boven de PI Vught mag absoluut niet gevlogen worden. Sinds 2020 is het luchtruim boven de gevangenis een zogenaamde ‘no-fly zone’. In oktober werd dit verbod nog verlengd tot 2025. Op vliegen in zo’n gebied staat een forse boete. Volgens Verbeek van het Nationaal Drone Team Search and Rescue, een organisatie van vrijwilligers die met behulp van drones vermiste personen opspoort, kan het negeren van zo’n verbod flink in de papieren lopen. “Je apparatuur wordt direct in beslag genomen en er wordt een boete van al gauw ruim 8500 euro opgelegd.”

Op vliegen boven de PI in Vught ligt niet per definitie een zwaardere straf. Het Openbaar Ministerie geeft aan dat 'een algemeen antwoord lastig te geven is'. "Dat hangt af van de omstandigheden en de bedoelingen van iemand", vertelt een woordvoerder. Oftewel, een hobbyist die per ongeluk in het gebied vliegt, krijgt een andere straf opgelegd dan iemand die een gevangene in de PI probeert te helpen.

Drones van hobbyisten worden in principe automatisch uitgeschakeld wanneer ze zich in een no-fly zone bevinden. Alleen met de juiste certificering is het mogelijk om zo’n gebied binnen te vliegen. Pave vliegt zelf met een grotere drone die die rechten wél heeft, maar het is volgens hem mogelijk om deze beveiliging te omzeilen: “Mensen kunnen tegenwoordig alles hacken, dus ook ook die beveiliging is uit te zetten. Dat is natuurlijk wel hartstikke illegaal.”