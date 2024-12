Naar de supermarkt op eerste kerstdag: 'Fantastisch dat het kan'

Kerst 'vieren' in de supermarkt. Voor veel mensen is het een feestje dat de meeste supers in Brabant op eerste kerstdag open zijn. Zoals voor de klanten van een winkel in Boxtel. Ze kwamen vandaag nog even langs om dat ene vergeten ingrediënt voor het kerstdiner te halen of gewoon om lekker rustig boodschappen te doen.

"Ik ben niets vergeten hoor, maar mijn kleinzoon is bij me dus we gaan nog even wat lekkers halen", zegt een vrouw die met haar kleinzoon in de winkelkar richting de ingang loopt "Ik vind het fantastisch dat ze open zijn vandaag. Ik snap ook niet waarom ze niet open zouden moeten zijn, de tijden zijn veranderd."

"Als ze gesloten waren, had ik het ermee gedaan."

Een andere vrouw haalt een winkeltas uit haar fietstas. "Ik moest alleen nog frisdrank hebben. Die was ik gisteren vergeten. Als ze gesloten waren had ik het ermee gedaan, maar nu kan ik ook nog even naar buiten. Ondanks het slechte weer heb ik toch nog wat beweging gehad nu." Een meisje heeft net een stokbrood gekocht. Ze gaat vanavond gourmetten, vertelt ze. "Ik had hiervoor geen tijd om het te halen want mijn vrienden en ik moesten allemaal werken. Ik heb zelf ook in een supermarkt gewerkt met kerst. Mij maakt het niet zoveel uit of de winkel open of dicht is." Ze kijkt naar het stokbrood. "Maar nu is het wel vers."

"Het is ideaal als je iets vergeten bent."

Bij de winkelwagens haalt een vrouw een kar uit de rij. Ze heeft net de lunch voor de vakkenvullers afgeleverd. "En nu moet ik zelf even boodschappen doen. Voor mij is het heel handig dat er winkels open zijn, want ik werk de hele week. Het is ideaal als je iets vergeten bent." De website Openingstijden.nl houdt al sinds 2013 bij welke supermarkten er open zijn tijdens de feestdagen. In Brabant kan je in bijna elke gemeente wel bij een of meerder winkels terecht. Alleen in Asten, Alphen-Chaam en in Altena en Geertruidenberg zijn alle supermarkten dicht.

Wachten op privacy instellingen...

Een man komt net de winkel uit gelopen. Hij kwam voor zijn gewone boodschappen, voor kerst had hij niets meer nodig. "Ik heb er geen probleem mee, het is juist makkelijk zo. Ik hoopte dat het niet zo druk zou zijn en dat blijkt ook zo."

"Hij was de champignons vergeten."

Een andere man heeft ook net boodschappen gedaan met zijn zoon. "Hij gaat vanavond voor ons koken, maar hij was de champignons vergeten", lacht hij. "Voor het personeel vind ik het niet leuk, maar zelf vind ik het wel prettig dat de winkel open is. Ik denk dat de meeste mensen van te voren boodschappen hebben gedaan, maar er zijn blijkbaar meer mensen iets vergeten. " DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Topdrukte bij de slager vlak voor kerst: 'Ongelofelijk hoeveel ik verkoop'