Topdrukte bij de slager vlak voor kerst: 'Ongelofelijk hoeveel ik verkoop'

Nog even snel de laatste boodschappen doen voor de kerstdagen. Het zorgt deze dinsdag voor flinke drukte bij supermarkten, kaas- en groenteboeren, bakkers en natuurlijk ook bij slagers: zoals Van Kraaij in Schaijk. "Dit is absoluut de drukste dag van het jaar in de winkel."

Bij de Keurslager in Schaijk gaat alleen al deze dinsdag een paar duizend kilo vlees over de toonbank, berekent slager Geert van Kraaij. "Het zijn echt ongelofelijke hoeveelheden. In het barbecueseizoen kan het ook heel druk zijn, maar kerst overtreft dat." In zijn zaak werken deze dinsdag maar liefst 39 mensen. Buiten staat zelfs een tent waar onder het genot van een hapje en een drankje klanten staan te wachten om hun bestelling op te komen halen.

Een tent waar klanten kunnen wachten voor ze hun vlees ophalen (foto: Omroep Brabant).

Niet geheel verassend is de gourmetschotel ook in Schaijk het populairst. "Die leggen wij vandaag nog vers achterin de slagerij. De mensen willen toch een beetje gemak dat ze het niet zelf hoeven te snijden en vooral kunnen genieten." De vele schalen met daarin allerlei verschillende soorten vlees worden door Geert en zijn collega's netjes opgemaakt zodat er tijdens de kerstdagen volop gezellig gesmuld kan worden. Van gourmetschotels dus, maar ook van rund, varken en wild dat de winkel uit vliegt en van de salades van de slager die ook gretig aftrek vinden. Een vrouw haalt twee grote tassen van de toonbank. "Het is voor vier personen dus het valt nog mee, want in één tas zit alle rauwkost." Ook zij heeft gekozen voor een gezellige gourmet en daar is ze erg blij mee: "Ik had geen zin om uren in de keuken te staan, dit is net zo makkelijk."

"Ik ben alleen maar op pad gestuurd om het op te halen."