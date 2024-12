Giel is overladen met reacties na winst Brabander van het Jaar-verkiezing

Hij is overladen met positieve reacties. De dag nadat bekend werd dat Giel van Kollenburg uit Best verkozen werd tot Brabander van het jaar, kreeg hij zowel berichten van bekenden die al verwacht hadden dat hij de prijs zou winnen als reacties van bekenden die het niet verwacht hadden.

Zelf weet Giel al twee weken dat hij de verkiezing won. Na de opnames moest hij het nog even stilhouden tot de uitzending op Omroep Brabant tv. "Ik heb het beeldje van de winnaar boven verstopt. We hebben de uitzending gisteren met een grote groep gekeken," zegt hij, blij dat het hoge woord eruit is. "Mijn oma had dit geweldig gevonden, maar die is in juli helaas overleden", vertelt Giel.

Hij redde in maart het leven van de 90-jarige Diny nadat zij in een diepe sloot was gevallen. Hij was na een voetbaltraining op weg naar huis toen hij een rollator langs de kant van de weg zag liggen. Hij dacht nog: er zal toch niemand in de sloot liggen? Hoewel de auto's voor hem doorreden, besloot Giel te stoppen. "Toen zag ik tot mijn schrik Diny liggen. Ik ben meteen uitgestapt en de sloot in gegaan. Niet nadenken, gewoon doen."

Samen met vrienden en familie keek Giel naar de uitreiking.