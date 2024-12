Zo verliep het kerstdiner van Jessica met onbekenden bij haar thuis

Geen kerstdiner met de familie, maar met drie wildvreemden. Jessica zat op tweede kerstdagen aan tafel met drie mensen die ze daarvoor nog nooit had gezien. Ze hadden gereageerd op een oproep van Jessica, die mensen had uitgenodigd om bij haar thuis in Moergestel aan te schuiven.

"Kippensoep, paddenstoelenragout, aardappelgratin, rosbief, vis, vlees in bladerdeeg, boontjes, spruitjes, broccoli en als toetje bavarois-ijs", somt Jessica vooraf op wat ze allemaal gaat maken. Haar gasten komen niks tekort. Zelf is Jessica (58) niet eenzaam, maar ze weet dat sommige mensen dat wel zijn. Haar man moest dit jaar met kerst werken. Dus deed ze een oproep via een briefje op het prikbord in de supermarkt. Na een bericht op de website van Omroep Brabant, kwamen er tien reacties binnen. "Uiteindelijk zijn er toch wat kandidaten afgehaakt. Bijvoorbeeld iemand die in Rucphen woonde en geen vervoer had. Bij iemand anders konden mijn mails niet afgeleverd worden."

"Je moet mentaal wel over een drempel heen stappen."

"Het is ook wel spannend natuurlijk. Die mensen zijn niet voor niets eenzaam. Waarschijnlijk vinden ze het eng en durven ze niet veel op sociaal gebied. Je moet wel mentaal over een drempel heen stappen", aldus Jessica, die blij is dat er drie eters overbleven. "Voor mij is het ook spannend. Ik ken die mensen niet, dus weet niet wat er gaat gebeuren", zegt ze vooraf. Rond acht uur klinkt er flink wat rumoer op de achtergrond als ze de telefoon opneemt. Het was zo gezellig dat de gasten nog even gebleven zijn voor een gezelschapsspelletje. Ook Jessica's man schoof uiteindelijk aan tafel aan, waardoor ze alsnog een vol huis had. "Het is hartstikke gezellig", zegt Jessica. "Het was heerlijk", roept een vrouwenstem op de achtergrond. Een mannelijke gast valt haar bij. "Volgend jaar weer."

Het eten was heerlijk volgens de gasten.

Het was zo gezellig dat de bezoekers nog even bleven hangen voor een spelletje 'Hitster'.