Pizzeria voor tweede keer in korte tijd overvallen, mogelijk zelfde dader

Voor de tweede keer in nog geen drie weken tijd is Domino's Pizza aan de Antwerpsestraat in Bergen op Zoom overvallen. De dader bedreigde het personeel en ging op de vlucht, meldt de politie. Onduidelijk is of hij geld heeft buitgemaakt.

De politie doet buurtonderzoek en heeft via Burgernet een signalement verspreid. Het gaat om een man met getinte huidskleur en zwarte jas met bontkraag. Hij is ongeveer 1,75 meter lang. Mensen die de man zien, moeten hem niet zelf benaderen maar 112 bellen. De overval vond rond half acht plaats. De pizzazaak ging vanwege kerstmis eerder dicht dan normaal, maar was toen nog open. Onduidelijk is ook of medewerkers of klanten gewond zijn geraakt. 2,5 week geleden

Op 9 december werd het afhaalrestaurant ook al overvallen. De dader sloeg toen op de vlucht met de inhoud van de kassa. Opvallend is dat die dader, exact hetzelfde signalement heeft als de huidige dader. De politie kan nog niet zeggen of de man nu weer geld mee heeft genomen. In december werd in de stad ook al een nachtwinkel overvallen in dezelfde straat. Ook was het raak bij een slijterij. LEES OOK: Weer overval in Bergen op Zoom, nu op een filiaal van een pizzaketen