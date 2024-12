Recordaantal labs en steeds dodelijker spul: het was een druk drugsjaar

2024 was een jaar waarin de Brabantse drugswereld volop draaide en produceerde voor klanten over de hele wereld. Met zeker 36 ontdekte drugslabs in onze provincie lijkt het een recordjaar te worden. Ook landelijk ziet het ernaar uit dat het aantal labs hoger is dan ooit, melden ingewijden in de opsporingswereld. De gevaren van de labs en drugs nemen ook toe.

Brabant domineerde jarenlang met de meeste labs. Maar dat veranderde in 2023. Alles wijst erop dat Zuid-Holland ook dit jaar de meeste labs had. De stijging daar wordt vooral veroorzaakt door een explosieve toename van cocaïnelabs. Maar betrouwbare cijfers uit de andere provincies zijn er nog niet. Vooral in West-Brabant zaten de labs, meer dan in het oosten. Flakka

Misschien wel het grootste en meest industriële Brabantse laboratorium van het jaar zat in het buitengebied van Bergen op Zoom in een kassencomplex. Kleintjes waren er ook volop. De politie vond net zoals in 2023 weer een flakka-lab, nu in Noordhoek. Verder doken overal kristallisatielabs op voor amfetamineolie. Poes

Bijzonder was het lab in Someren-Heide. Op dezelfde plek als vier jaar geleden en weer met dezelfde verdachte. Ook bizar: het lab dat verstopt zat op de bovenste verdieping van een kantoorpand in Best.

Lab in kantoorpand in Best, 2024 (Foto: SQ Vision)

Een speciale vondst deed de politie in Zegge. Daarover is weinig meer bekend dan dat er 3-CMC werd gemaakt: bij gebruikers vooral bekend als Poes. Export

De productie is divers: alles kan gemaakt en geleverd. Speed (amfetamine) en xtc (mdma) blijven de meest gemaakte drugs in Brabant. De vraag naar designerdrugs neemt toe, net als ketamine. Want de wereldmarkt blijft groeien. Het overgrote deel van pillen, poeders en kristallen uit Brabant zijn voor de wereldwijde export.

Acht vrieskisten uit drugslab Bosschenhoofd voor bereiding mdma (xtc) (Foto: Willem-Jan Joachems)

Procaïne

Cocaïnelabs zijn niet meer weg te denken. In onder meer Breda en Kaatsheuvel werden die ontdekt. De politie ziet landelijk de doorbraak van een nieuw versnijdingsmiddel: procaïne, vooral rond de Rotterdamse haven duiken labs op. Procaïne is een verdovend geneesmiddel dat sprekend op coke lijkt en zo onzichtbaar te mengen is. In Zundert en Dinteloord zaten zulke labs. Met Colombiaanse verdachten. Doden

Experts waarschuwen voor de gevaren van dat soort cokelabs. Ze wijzen naar een reeks dodelijke ongelukken. In Rotterdam en Berkel en Rodenrijs vielen alleen al vier doden. Ook was er een explosie in Meppel. Het ergste ongeluk in Brabant deed zich voor in Zevenbergschen Hoek waar een speedlab afbrandde. Drie Brabantse ‘koks’ overleden in een illegale drugsfabriek in het Belgische Poederlee. Mengsels

De drugs zelf worden ook riskanter. Douane en politie onderschepten nitazenen, de dodelijkste drugs van dit moment. Het spoor leidde naar een verdachte in Breda. De Europese drugswaakhond waarschuwt voor de opkomst van extreem sterke mengsels van allerlei soorten verdovende middelen.

Politie bij het drugspand in Kaatsheuvel (foto: Erik Haverhals/SQ Vision).

Koks

Brabantse koks waren ook dit jaar actief buiten de provincie en volop in het nieuws. De politie ontmantelde ‘Brabantse’ labs in Burgh-Haamstede, Middelburg, Roermond, Kwintsheul (Zuid-Holland) en Kuinre (Overijssel). Experts wijzen er al jaren op dat het een uitbreiding is en geen verplaatsing. Landelijke analyses wijzen op veranderingen in de synthetische drugwereld. Meer combiketels, waarin je verschillende soorten drugs kan maken. En zelfs labs zonder ketels. Drugsfabriekjes draaien op volle kracht. Dat is goed te zien aan grote opslagplaatsen die werden ontdekt, met duizenden liters grondstoffen in onder meer Landhorst, Breda en Ulvenhout. Lozingen

Dumpingen op verlaten bospaden zag Brabant dit jaar relatief weinig. Er was begin van het jaar een korte en hevige dump-golf in het uiterste oosten van Brabant, met veel duizendlitervaten. Lozen gebeurt onzichtbaar. De vrees is dat vooral rivieren, sloten, bermen en bodem worden misbruikt. Vijf lozingsputten in Brabant waaronder de 'drugsput' in Halsteren zijn daarvan de stille getuigen. Schoonmaak is volop bezig en is duur. In Baarle-Nassau kwam een milieuschandaal aan het licht. De politie vermoedt dat boeren opzettelijk drugsafval met mest hebben gemengd en uitgereden over akkers. Hijskraan

Er viel dit jaar meer op in de drugswereld. De zeehavenpolitie onderschepte 3000 kilo cocaïne in een hijskraan in de haven van Moerdijk. De grootste vondst in jaren in Brabant. Verder werd een lading van ruim 540 kilo coke onderschept, bestemd voor een bedrijf in Oud Gastel. Vooral in de grensstreek liepen drugskoeriers tegen de lamp met honderden kilo's coke. Toch wijzen de cokevangsten in de grote havens van Rotterdam en Antwerpen op een keerpunt: Veel drugs komen voortaan via Spaanse en Duitse havens. Meth

Spectaculair was er de onderschepping van 3200 kilo crystal meth. Vanuit Mexico aangevoerd in de Rotterdamse haven en bestemd voor een bedrijf in Den Hout. Het was de grootste vondst van meth ooit in Europa. Waarde: 160 miljoen euro, minstens. Er is een drugssector die zijn beste tijd heeft gehad. De wereld van de illegale wietteelt. Al jarenlang loopt het aantal kwekerijen terug. Illegale wiet komt vooral uit het buitenland, zoals Thailand en Canada.

Het Mexicaanse zand waarin de methamfetamine was verstopt (foto: Openbaar Ministerie).