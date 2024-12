Kaal hoofd voor Frans Bauer: zanger kiest opnieuw voor haartransplantatie

Frans Bauer viert oud en nieuw met een kaal hoofd. Een maand of twee geleden kondigde hij al een haartransplantatie te willen ondergaan en dan moet het hoofd kaal. Het is de derde keer dat hij zijn haardos laat uitbreiden.

Frans deelde zijn nieuwe kale look op sociale media. In 2011 en 2018 ging de zanger uit Fijnaart ook al even met een kale kop door het leven. Ook toen onderging hij een haartransplantatie. Waar er eerst 7 jaar tussen de transplantaties zat, zijn dat er nu 6.