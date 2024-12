Vluchten geannuleerd en omgeleid door dichte mist

De dichte mist zorgt vrijdagavond voor problemen op Eindhoven Airport. Meerdere vluchten konden niet landen en zijn omgeleid naar andere vliegvelden. En vliegtuigen die vanavond zouden vertrekken zijn geannuleerd.

Voor vrijdagavond geldt code geel in heel het land vanwege de mist. Passagiers die vrijdagavond vanaf Alicante, Praag en Malaga naar Eindhoven zouden vliegen, moeten een nachtje langer op die plekken blijven. Die vluchten zijn geannuleerd. Ook vluchten vanaf Eindhoven naar de bestemmingen Praag, Sevilla en Venetië, zijn geannuleerd.

Reizigers die vrijdagavond vanaf Sevilla, Hurghada, Malaga, Ibiza en Marrakesh in Eindhoven zouden landen, zijn omgeleid naar andere vliegvelden. Zij komen nu aan op Schiphol, Weeze, Keulen of Düsseldorf.

Zaterdag nog problemen

Ook zaterdagochtend worden er nog problemen verwacht met vluchten in Eindhoven. Naar verwachting is het tot tien uur 's ochtends nog mistig. Ook dan zullen er volgens de woordvoerder van het vliegveld nog vluchten gewijzigd worden.

Volgens de woordvoerder kunnen reizigers, die Eindhoven als eindpunt hebben, voor vragen over eventuele schade terecht bij hun luchtvaartmaatschappij.

Meer hinder in Eindhoven

Op Eindhoven Airport zijn vaker problemen dan op andere vliegvelden door de mist. Dat komt omdat dat vliegveld een minder geavanceerd systeem heeft dan bijvoorbeeld Schiphol. In 2027 krijgt het Eindhovense vliegveld nieuwe apparatuur rond de start- en landingsbaan, waardoor er ook in dichte mist gevlogen kan worden.

