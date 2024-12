Auto mogelijk door brandstichting verwoest: fakkel gevonden

Aan de Gezondheidslaan in Oss is vrijdagnacht een auto volledig uitgebrand. Een andere wagen raakte zwaar beschadigd. Het heeft er alle schijn van dat de brand is aangestoken: bij de verwoeste auto is een fakkel gevonden. De politie heeft die fakkel veilig gesteld en ze gaat een onderzoek instellen.

Door de brand is de voorruit van de wagen eruit geknald, ze kwam een stuk verderop op een parkeerplaats terecht. Voorbijgangers merkten de brand rond tien voor halfvier op en ze meldden die bij de brandweer. De brandweer was er ook snel bij, maar toen stond de auto al in lichterlaaie en bleek die niet meer te redden. De brandstofleiding van de auto was inmiddels gescheurd wat het lastiger maakte om het vuur volledig te blussen. De brandweer zette water en schuim in om de vlammen te bedwingen. Toen de cilinder met schuimvormend middel bijna leeg was, is de politie samen met een brandweerman naar de kazerne gereden om een tweede te halen. Ook een waterwagen en een officier van dienst werden extra opgeroepen. Om te voorkomen dat de brandstof die uit de auto lekte, met het bluswater wegstroomde, hebben brandweerlieden die ingedamd met zand, dat uit een plantsoen werd geschept.

De uit de auto geknalde voorruit (foto: Gabor Heeres/SQ Vision).