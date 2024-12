Auto's door brand (deels) in as gelegd, in zeker één geval sprake van opzet

Aan de Gezondheidslaan in Oss is vrijdagnacht een auto volledig uitgebrand. Een andere wagen raakte zwaar beschadigd. De politie gaat uit van brandstichting. In Den Bosch gingen later deze ochtend aan de Oude Vlijmenseweg twee auto's in vlammen op. Mogelijk was ook hier sprake van opzet, maar de politie zoekt nog aanknopingspunten.

Toen de cilinder met schuimvormend middel bijna leeg was, is de politie samen met een brandweerman naar de kazerne gereden om een tweede te halen. Ook een waterwagen en een officier van dienst werden extra opgeroepen. Om te voorkomen dat de brandstof die uit de auto lekte, met het bluswater wegstroomde, hebben brandweerlieden die ingedamd met zand, dat uit een plantsoen werd geschept.

De brandweer was er ook snel bij, maar toen stond de auto al in lichterlaaie en bleek die niet meer te redden. De brandstofleiding van de auto was inmiddels gescheurd wat het lastiger maakte om het vuur volledig te blussen. De brandweer zette water en schuim in om de vlammen te bedwingen.

In Oss werd bij de verwoeste auto een fakkel gevonden. De politie heeft die fakkel veilig gesteld. Door de brand in Oss is de voorruit van de wagen waar het vuur begon, eruit geknald en die kwam een stuk verderop op een parkeerplaats terecht. Voorbijgangers merkten de brand rond tien voor halfvier op en ze meldden die bij de brandweer.

Twee auto's uitgebrand

In Den Bosch was het even na halfzes zaterdagochtend raak. Bij aankomst van de brandweer aan de Oude Vlijmenseweg stonden twee auto’s die bij een Chinees restaurant waren geparkeerd al in brand. De brandweer wist het vuur snel te blussen, maar de wagens gingen toch helemaal verloren. Door de hitte sprong een van de ramen van het Chinees restaurant.

Vermoedelijk is de brand ontstaan in een geparkeerde Volvo en daarna overgeslagen naar het tweede voertuig. De politie heeft de brand in onderzoek. Brandstichting wordt niet uitgesloten. Een woordvoerder: "Ik kan dit niet bevestigen. We kunnen het ook niet helemaal uitsluiten, maar er zijn geen sporen gevonden. Dat betekent ook dat we weinig aanknopingspunten hebben voor verder onderzoek. Als mensen iets weten dan horen we het graag uiteraard."

Volgens de eigenaar van een café in de buurt zou één van de auto’s er eerder deze nacht niet hebben gestaan. Beide voertuigen zullen door een bergingsbedrijf worden afgevoerd.

Of er een verband kan worden gelegd met de dakdekkersoorlog in Den Bosch, is niet bekend.