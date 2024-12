Eindhoven Airport weer geplaagd door mist; code geel op de weg blijft

Eindhoven Airport wordt ook deze ochtend geplaagd door de mist. Tot kwart voor acht was er geen vuiltje aan de lucht, maar bijna alle andere vluchten die hierna waren gepland lopen vertraging op. De extra wachttijd varieert van een half uur tot vier en een half uur. Ook op de weg moet rekening worden gehouden met mistige weersomstandigheden. En daarom blijft de code geel, die het KNMI vrijdagavond afgaf, van kracht.

”We ondervinden hinder van mist. Hierdoor kunnen vertragingen en/of annuleringen ontstaan”, zo meldt de luchthaven op zijn website. Vrijdagavond konden meerdere vliegtuigen al niet landen in Eindhoven en/of moesten vluchten omgeleid worden naar andere vliegvelden. Een aantal vluchten dat vrijdagavond zou vertrekken, werd zeffs geannuleerd. Maar volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport heeft geen enkele reiziger op de luchthaven overnacht.

Deze ochtend leek de schade mee te vallen, want tussen zeven uur en kwart voor acht stegen er zes toestellen op, zonder noemenswaardige vertragingen. Na achten vormde de mist wel een spelbreker, waardoor vluchten naar bijvoorbeeld Tirana (Alb) en Fez (Mar) een half uur later vertrekken dan gepland. Mensen die om vijf over halfnegen naar Tenerife (Spa) hadden willen vliegen, moeten geduld hebben tot een uur zaterdagmiddag.

Volgens een woordvoerder van Eindhoven Airport kunnen reizigers, die Eindhoven als eindpunt hebben, voor vragen over eventuele schade terecht bij hun luchtvaartmaatschappij.

Op Eindhoven Airport zijn vaker problemen dan op andere vliegvelden door de mist. Dat komt omdat dit vliegveld een minder geavanceerd systeem heeft dan bijvoorbeeld Schiphol. In 2027 krijgt het Eindhovense vliegveld nieuwe apparatuur rond de start- en landingsbaan, waardoor er ook in dichte mist gevlogen kan worden.

Code geel tot tien uur

De code geelwaarschuwing voor dichte mist geldt voor het hele land. Het zicht is op veel plaatsen minder dan 1000 meter, plaatselijk minder dan 200 m. De waarschuwing geldt tot tien uur deze zaterdagochtend.

Bij dichte mist is het volgens het KNMI belangrijk om in het verkeer afstand te houden van andere voertuigen. Ook moet je bij minder dan 200 meter zicht je mistlampen aan de voorkant aanzetten. Bij minder dan 50 meter dien je dat ook aan de achterkant te doen.

Het KNMI verwacht dat de mist in de loop van zaterdagochtend langzaam op zal lossen, maar ook dat het in de avond en nacht weer mistig gaat worden. Gelukkig lijkt het er wel op dat de zon zich overdag een enkele keer zal laten zien.

