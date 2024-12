Eindhoven Airport wordt weer geplaagd door mist, onzekerheid over vluchten

Eindhoven Airport wordt ook deze zaterdag geplaagd door de mist. Tot kwart voor acht 's ochtends was er geen vuiltje aan de lucht, maar veel vluchten die hierna zijn gepland lopen vertraging op. Bovendien is het bij een aantal vluchten nog niet zeker of en hoe laat ze kunnen vertrekken.

"We zijn afhankelijk van de informatie die we krijgen van luchtvaartmaatschappijen", legt een woordvoerder van Eindhoven Airport uit. "Zo gauw zij ons gegevens verstrekken over vliegtuigen die bij ons landen of die moeten uitwijken, dan verwerken wij dat op de borden. Ondertussen kan het zijn dat mensen naar het vliegveld komen en daar moeten wachten. Samen met de beveiliging zorgen we ervoor dat reizigers over het gedeelte voor en achter security worden verdeeld, om extra drukte te voorkomen." De woordvoerder heeft geen idee hoelang het gaat duren voordat de mist optrekt. Dat is koffiedijk kijken en daar waagt ze zich niet aan.

De extra wachttijd varieerde voor een aantal vluchten van een half uur tot vier en een half uur. ”We ondervinden hinder van mist. Hierdoor kunnen vertragingen en/of annuleringen ontstaan”, zo meldt de luchthaven de hele ochtend al op zijn website. Hierop wordt ook zo snel mogelijk aangegeven wanneer er vliegtuigen aankomen en vertrekken. Zo is te zien dat een aantal vluchten die rond het middaguur zouden landen, vertraging hebben opgelopen.

Vrijdagavond konden meerdere vliegtuigen zelfs niet landen in Eindhoven. Ook moesten vluchten omgeleid worden naar andere vliegvelden. Deze ochtend leek de schade aanvankelijk mee te vallen, want tussen zeven uur en kwart voor acht stegen er zes toestellen op, zonder noemenswaardige vertragingen. Direct na achten vormde de mist voor het eerst weer een spelbreker. Dat leidde niet alleen tot vertragingen: een vlucht uit Alicante (Spa) kon niet om halfelf in Eindhoven landen en moest uitwijken naar de Duitse stad Keulen.