Dronken bestuurder gepakt met kind op de achterbank

Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden in Tilburg omdat hij onder invloed reed van alcohol en drugs. Op de achterbank van zijn auto zat op dat moment een klein kind. Dat meldt de politie Leijdal.

De politie zag de man voor hun neus door het rood rijden, ze gaf de bestuurder daarom een stopteken. Hij negeerde dat en ging er vandoor. Uiteindelijk wist de politie hem toch aan te houden. "Wij roken meteen een flinke alcohollucht. Na testen bleek de persoon onder invloed van alcohol en drugs te rijden. Om het verhaal nog erger te maken: er zat ook nog een klein kind op de achterbank", aldus politie Leijdal op Instagram. De bestuurder weigerde mee te werken aan bloedonderzoek. Zijn rijbewijs is afgenomen en de politie heeft melding gedaan bij Veilig Thuis. Welke straf de bestuurder krijgt, wordt op een later moment bepaald.