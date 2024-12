Harrie Lavreysen over ongelofelijk jaar: 'Alles bereikt wat ik wilde'

Drie olympische titels, drie keer Europees en drie keer wereldkampioen, hij won de UCI Track Champions League en hij werd onlangs uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. Harrie Lavreysen kijkt na twee gouden medailles op het NK dit weekend terug op een geweldig 2024. "Dit was hét jaar van mijn carrière. Ongelofelijk wat er allemaal is gebeurd."

Harrie kende een zeer succesvol jaar en presteerde overal waar hij aan de start stond. "Ik heb alles bereikt wat ik wilde. Dat ik deze maand tot Sportman van het Jaar ben uitgeroepen was heel eervol. Het zegt alles over mijn jaar waarin ik zoveel heb gewonnen."

Het jaar 2024 zit er voor de Luyksgestelnaar nu eindelijk op, want ook bij het NK de afgelopen dagen was hij op de baan te zien. Zowel bij de keirin als de sprint kon niemand het niveau van Harrie aan. Dat leverde hem een staande ovatie op van het publiek in het Omnisport in Apeldoorn, het stadion waar hij al vele jaren traint.

"Ik heb lekker kerst in Brabant gevierd. Voor geen ander toernooi dan het NK zou ik de dagen daarna in actie zijn gekomen. Het is voor eigen publiek, er staan veel jongens aan de start en dat is altijd mooi. Ik ben nu wel aan het einde van mijn Latijn en voel de benen wel. Maar het ging best aardig."

