Man gewond bij steekpartij, drie verdachten opgepakt

Een man is zondagochtend rond half negen neergestoken in Nuenen. Dat gebeurde in de buurt van de Collse Hoefdijk. Dat meldt de politie. Zij trof de man een aantal kilometer verderop. Drie mannen zijn aangehouden als verdachten.

De man wist te vluchten na de steekpartij en is volgens de politie uiteindelijk naar een Esso tankstation gelopen bij de Berenkuil in Eindhoven. Hij heeft vervolgens zelf de politie gebeld. Drie mannen zijn na onderzoek aangehouden. Ze komen uit Schijndel, Eindhoven en Hoogeveen. De politie verwacht niet dat er meer aanhoudingen volgen. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft kort onderzoek gedaan op de plaats in Nuenen waar hij is neergestoken. Ook zijn er spullen in beslag genomen voor sporenonderzoek. Het slachtoffer raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.