112-nieuws: automobilist onder invloed gestopt • caravan uitgebrand

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

06.18 Automobilist onder invloed Een automobilist is afgelopen nacht gestopt in Aarle-Rixtel. Hij testte positief op het gebruik van cannabis. Hij is aangehouden. Een verpleegkundige heeft bloed bij de bestuurder afgenomen. Foto: Instagram politie Gemert-Bakel-Laarbeek

04.56 Auto in beslag genomen Agenten van de politie Langstraat hebben afgelopen nacht een auto in beslag genomen. Ze lieten de bestuurder stoppen omdat hen wat was opgevallen. De bestuurder ging er daarop samen met de andere inzittenden vandoor. Die zijn niet meer teruggevonden. Waar de agenten op waren aangeslagen, is niet bekendgemaakt. Foto: Instagram politie Leijdal

02.30 Autobrand Valkenswaard Op een parkeerplaats tussen de Jeneverbeslaan en de Kerstroosstraat in Valkenswaard vatte afgelopen nacht een auto vlam. Het vuur werd rond een uur ontdekt. Getuigen zouden vuurwerk van de auto hebben zien wegschieten. De auto brandde volledig uit. De autobrand in Valkenswaard werd rond een uur 's nachts ontdekt (foto: Rico Vogels/SQ Vision). Van de auto bleef weinig over (foto: Rico Vogels/SQ Vision).