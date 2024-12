112-nieuws: automobilist onder invloed gestopt • vrouw gewond bij botsing

09.20

Een bestuurder van een auto is vanochtend rond kwart over acht gewond geraakt nadat ze botste tegen een lichtmast op de Ringbaan-West in Tilburg. De vrouw verloor op het viaduct net voor de Hart van Brabantlaan de macht over het stuur. Daardoor kwam ze op de andere rijbaan terecht en botste ze uiteindelijk tegen een lichtmast, die volledig uit de grond werd gereden.

De auto kwam tot stilstand in de berm. De bestuurster is met onbekende verwondingen door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Haar auto is door een bergingsbedrijf afgevoerd.