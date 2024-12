112-nieuws: vermiste vrouw weer terecht • nepagenten beroven vrouw

15.03

De drie mannen die gisteren een man neer hebben gestoken in Nuenen zitten nog vast. Een ruzie is de aanleiding van de steekpartij. Dat meldt de politie. Het slachtoffer is een 24-jarige man uit Eindhoven.

Hij had met een aantal mensen afgesproken aan de Collse Hoefdijk. Daar ontstond volgens de politie een ruzie, waarover dat ging is onduidelijk. De man werd geslagen en gestoken.

De man is door vrienden naar een parkeerplaats gebracht aan de Insulindelaan in Eindhoven. Eerder nog schreef de politie dat de man daar naartoe was gelopen. De man is door een ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. Drie mannen zijn opgepakt: een 21-jarige man uit Eindhoven, een 21-jarige man uit Schijndel en een 19-jarige uit Hoogeveen.