Rapper Kosso heeft het geregeld: met Tesla Cybertruck op Nederlandse wegen

Rapper en bodybuilder Kosso uit Geleen weet wat zakendoen is. Nog geen twee weken geleden kocht hij, als eerste in ons land, bij autoleverancier Du Parc in Oisterwijk een Tesla Cybertruck. Via een enorme omweg, over Albanië, heeft de Limburger het wel heel snel voor elkaar gekregen om met zijn splinternieuwe gevaarte over de wegen in ons land te mogen rijden. De wagen is al gespot bij Eindhoven.

De auto kostte ongeveer twee ton, je kunt er met een volle accu 800 kilometer mee rijden en hij heeft kogelwerende glazen. Het gevaarte is van ultra-hard 30X roestvast staal en mag normaal gesproken niet op de Nederlandse wegen rijden. Het voertuig is bijvoorbeeld te zwaar (ruim 3000 kilo) voor een rijbewijs B.

Maar Kosso, die in het echt Albert Dervishaj heet, is niet voor een gat te vangen. Direct na de aankoop hoopte hij het verbod te kunnen omzeilen door in Albanië of Tsjechië een kenteken aan te vragen. Als je voor de auto eenmaal een kenteken in Europa hebt verkregen, dan mag je er voor zes maanden mee rijden in het buitenland. Daarna moet het Amerikaanse voertuig weer even terug naar het land waar het kenteken op staat.

In een vlog op zijn YouTube-kanaal laat de rapper zien hoe hij het kenteken heeft aangevraagd in Albanië en daarna met het voertuig naar Nederland rijdt. Als hij de grens overgaat, hoor je hem zeggen: "Voor iedereen die zei: 'je kan helemaal niet rijden met die auto in Nederland, dat is verboden.' Houd jij je maar aan alle regels, dan ga je heel ver komen in het leven. Soms moet je de grijze gebieden zoeken." Voorbijgangers hebben het voertuig al op de snelweg bij Eindhoven gezien.