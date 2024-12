Chimpansee geboren in Beekse Bergen, maar niemand weet wie de vader is

De beschuiten met muisjes kunnen tevoorschijn worden gehaald in de Beekse Bergen. Daar is vrijdag in de vroege ochtend een West-Afrikaanse chimpansee geboren, meldt het park maandag. Dat is niet alleen feest voor de dierentuin, maar ook voor de populatie wereldwijd. De chimpansee wordt in het wild ernstig bedreigd.

Omdat de dierentuin nog niet weet of het om een mannetje of vrouwtje gaat, heeft de chimpansee nog geen naam gekregen. Het jong hangt nu nog alleen maar op de borst van de moeder, die overigens voor het eerst moeder is geworden. Wie de trotste vader is, weten de verzorgers ook niet: "De groep telt meerdere vruchtbare mannen", schrijft de dierentuin. Moeder beschermt

Kraamvisite van de andere apen blijft nog even uit. Volgens dierenverzorger Megan Rijndorp komen de andere apen niet dichtbij. "Moeder is erg beschermend, wat een goed teken is. De rest van de groep is nieuwsgierig, maar blijft op gepaste afstand", zegt ze. Wie hoopt het aapje zelf te zien klimmen en klauteren, moet nog wel even wachten. Chimpansees blijven minimaal een tot twee jaar dicht bij de moeder voordat ze wat meer zelfstandig op pad gaan. In het wild wordt deze chimpansee ernstig bedreigd. Hun leefgebied in de bossen van Afrika wordt gekapt. De apen worden gevangen om als huisdier te houden. Ook worden ze opgegeten als 'bushmeat'. DIT VIND JE OOK INTERESSANT: Dit roofdier met grote oren zie je binnenkort bij de Beekse Bergen De chimpansees weten dat Wouter dood is: 'Ze hebben gegild en geduwd'