Vuurwerk verboden en shows afgelast, drones bieden alternatief

Met het vuurwerkverbod dat in steeds meer steden zoals Tilburg wordt ingevoerd, zijn mensen afhankelijk van het vuurwerkspektakel dat de gemeenten organiseren. Nu het verwachte slechte weer roet in het eten gooit, werpt dat de vraag op of er alternatieven zijn voor een vuurwerkshow. Ligt de oplossing bij een futuristische lichtshow met drones? Volgens Dennis de Klein van ontwerpstudio TWOFIFTYK bieden drones veel mogelijkheden, "maar natuurlijk niet voor alles".

Wie ooit op grote festivals zoals Awakenings is geweest, zal het bedrijf TWOFIFTYK uit Eindhoven wellicht indirect kennen. Zij ontwerpen de spectaculaire podia voor dit soort evenementen. De Klein is operationeel manager bij het bedrijf dat ook dronesshows organiseert. "De inzetbaarheid van drones is beter dan die van vuurwerk", zegt hij. Goed perspectief

De drones worden namelijk geprogrammeerd om licht te geven en in bepaalde patronen door de lucht te vliegen. Daardoor lijkt het alsof er allerlei lichtgevende vormen voorbij vliegen. Van kerstbomen tot kubussen, eigenlijk alle vormen zijn mogelijk. "Je kunt ze beter integreren in stedelijk gebied. Daarbij moeten we wel rekening houden met bijvoorbeeld vliegvelden in de buurt, maar het is goed af te stemmen." Met slecht weer worden vuurwerkshows vaak afgelast. Kunnen de drones dan wel de lucht in? "Met harde wind zal een drone het ook moeilijk hebben, maar het gevaar is daarbij wezenlijk anders. Omdat het perspectief goed moet zijn om de show te zien, zijn de shows vaak verder van het publiek af. Je kunt niet recht boven de mensen vliegen", legt Klein uit. "Vuurwerk is over het algemeen iets dichterbij."

Een dronesshow ontworpen door TWOFIFTYK (foto: Bart Heemskerk)