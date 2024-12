Onhandige overvaller belaagt winkelpersoneel, maar vertrekt zonder buit

Een onhandige overvaller heeft begin december een paar medewerkers van een Etosfiliaal in Breda de stuipen op het lijf gejaagd. De man trok een pistool bij de kassa en zwaaide daarmee. De twee jonge medewerksters bevroren helemaal.

Op beelden van Bureau Brabant is te zien hoe de man, gekleed in een enorme winterjas met capuchon, op 7 december om kwart voor vijf het Etos-filiaal aan de Pastoor van Spaandonkstraat in Breda binnenloopt.

Hij loopt naar de kassa en schuifelt wat onhandig heen en weer. Dan trekt hij ineens een pistool. Het meisje achter de balie loopt van schrik een stukje weg en bevriest. Een andere medewerkster weet duidelijk ook geen raad met de situatie, maar de man ook niet. Hij loopt naar de uitgang en schuifelt achteruit de deur uit, zonder buit.

In de winkel waren naast de medewerksters ook nog een beveiliger en een paar klanten aanwezig.

De overvaller kwam niet heel ervaren over, maar de politie wil hem graag oppakken voor hij weer een nieuwe overval gaat plegen. Het gaat om een lichtgetinte, jonge man met een tenger postuur. Hij is rond de 1.65 meter en droeg een donkere, lange jas met lichtblauwe mouwen.