Man (50) komt om bij woningbrand, geen sprake van misdrijf

De fatale woningbrand aan de Loderstraat in Eindhoven waarbij zondag een 50-jarige man omkwam, is volgens de politie niet het gevolg van een misdrijf. Het onderzoek is afgesloten met die conclusie.

Wat de oorzaak is van de brand, is niet duidelijk geworden. "Als politie hebben we enkel gekeken of er mogelijk sprake was van een strafbaar feit", zo laat een woordvoerder weten. De overleden man was de bewoner van het huis aan de Loderstraat in stadsdeel Strijp. Verschillende omwonenden zagen hoe het slachtoffer geen kant meer op kon. LEES OOK: Dodelijke woningbrand dreunt na in de buurt: 'Leek wel een film' "'Springen, spring naar beneden', riepen ze nog naar hem", vertelde buurtbewoonster Willy Smets zondag aan Omroep Brabant. De gebeurtenis maakte diepe indruk op de buurt. Er wordt geen verder onderzoek meer gedaan naar de brand in het huis. Bekijk hier beelden van de brand van zondag:

Foto: SQ Vision