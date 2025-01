550 kilo illegaal zwaar vuurwerk in huis gevonden, bewoner opgepakt

Op de Oudean in Eindhoven heeft de politie dinsdagavond om halftwaalf een grote vuurwerkvondst gedaan. In een huis werd 550 kilo illegaal zwaar vuurwerk gevonden. De bewoner van het huis is aangehouden en zit vast.

De politie had een tip gekregen dat er 'veel' vuurwerk in een huis aan de Oudean lag. Agenten deden daarom een inval en vonden inderdaad een enorme hoeveelheid illegaal vuurwerk. Zwaarste categorie

Het ging hierbij om zo'n vijfhonderd kilo van de zwaarste categorie illegaal vuurwerk. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld shells, die ook wel bekend staan als mortieren. Ook is er bij dit soort vuurwerk kans op massa-explosie. Verder werd er nog zo'n vijftig kilo consumentenvuurwerk in beslag genomen. Ook dit is teveel, want je mag thuis maar maximaal 25 kilo legaal vuurwerk opslaan.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.

De bewoner van het huis is aangehouden door de politie en vastgezet. Hij heeft de jaarwisseling in het cellencomplex van het bureau aan de Mathildelaan in Eindhoven moeten doorbrengen. Gespecialiseerd vervoer

De partij illegaal vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf omgepakt en in een aangepaste bestelbus geladen. Daarmee is het vervolgens naar het zwaar beveiligde complex van de Domeinen Roerende Zaken in Ulicoten gebracht. Dit is de enige plek in Nederland waar politie, justitie en andere handhavingsdiensten illegaal vuurwerk kunnen opslaan.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision.