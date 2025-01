Ravage na grote brand in bedrijfspand, vuurwerkresten gevonden

De brandweer hoopt dat bij de zeer grote brand aan de Industrieweg in Deurne toch wat bedrijven gered kunnen worden. Eerder deze ochtend meldde de brandweer dat er rekening wordt gehouden met een 'afbrandscenario'. Toen leek het erop dat het gehele bedrijfsverzamelgebouw verloren zou gaan.

Vlakbij het pand zijn overigens veel vuurwerkresten gevonden, maar of de brand door vuurwerk is veroorzaakt, is onduidelijk. Volgens een woordvoerder van de politie is het 'nog veel te vroeg' om deze link te leggen, zo liet ze rond tien uur desgevraagd weten. "Maar een eerste observatie lijkt vuurwerk als oorzaak uit te sluiten, maar het is te vroeg om daar nu definitieve conclusies aan te hangen. We zijn samen met de brandweer bezig daar ter plaatse. Het pand is nu te instabiel om er naar binnen te gaan."

Het vuur brak rond kwart over zeven uit in een ruimte boven een zonnestudio. Vlammen sloegen al snel over de volle breedte van het pand uit het dak. Er staat een hele harde wind, wat het blussen bemoeilijkt.