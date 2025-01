Zeer grote brand: brandweer hoopt dat bedrijf tocht te redden valt

De brandweer hoopt dat bij de zeer grote brand aan de Industrieweg in Deurne toch wat bedrijven gered kunnen worden. Eerder deze ochtend meldde de brandweer dat er rekening wordt gehouden met een 'afbrandscenario'. Toen leek het bedrijfsverzamelgebouw niet geheel gered te kunnen worden.

Het vuur brak rond kwart over zeven uit in een ruimte boven een zonnestudio. De vlammen sloegen al snel over de volle breedte van het pand uit het dak. Er staat een hele harde wind, wat het blussen bemoeilijkt.

Eerder werd gemeld dat de brand was ontstaan bij Janssens Kassasystemen, dat aan een van de zijkanten van het complex is gevestigd. Dit bedrijf heeft enkel rookschade opgelopen, maar de eigenaar reageerde wel geslagen. Voor hem en andere gedupeerden is opvang geregeld in een showroom van een garage.

Over de oorzaak is niets bekend. Mogelijk is de brand ontstaan door vuurwerk. Vlakbij het complex liggen veel vuurwerkresten.

Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt. Er kwam wel zoveel rook vrij bij de brand dat bedrijven in de buurt wordt gevraagd ramen en deuren gesloten te houden. Ook wordt geadviseerd de rook te vermijden. Hierover is een NL Alert verstuurd.

Er is de hulp ingeroepen van de SBE uit Limburg. Deze Specialistische BrandbestrijdingsEenheid heeft kennis, kunde en middelen in huis om bij de bestrijding van complexe branden plaatselijke brandweerkorpsen te ondersteunen. Leden van deze SBE worden onder meer ingezet bij het bestrijden van het vuur van binnenuit. Inmiddels zou ook besloten zijn om een deel van het pand te slopen, hiervoor is al een bedrijf ingeschakeld.

De brand in Deurne is door de plaatselijke brandweer lastig aan te pakken, zo meldt de brandweer Zuidoost-Brabant, omdat die woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Hierin zitten diverse bedrijven zonder brandwerende afscheidingen, waaronder een parfumzaak, een wellnesstudio en een rijschool.

De brandweer is aanwezig met twee hoogwerkers en een aantal blusvoertuigen.