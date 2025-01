'Zeer grote brand': brandweer is bang dat bedrijf niet te redden valt

De brandweer is met meerdere wagens uitgerukt voor een 'zeer grote brand' in Deurne. Dit meldt de brandweer en Brabant Alert. Een woordvoerder van de brandweer houdt rekening met een 'afbrandscenario': het bedrijf lijkt dus niet gered te kunnen worden.

Het vuur brak rond tien voor halfacht uit bij Janssens Kassasystemen aan de Industrieweg. Het is gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw. Het vuur is mogelijk ontstaan in het dak van het bedrijf. De vlammen slaan over de volle breedte van het pand uit het dak. Er staat een hele harde wind, wat het blussen bemoeilijkt.

Over de oorzaak is niets bekend. Evenmin is duidelijk of er iemand gewond is geraakt.

De brandweer is aanwezig met twee hoogwerkers en een aantal blusvoertuigen.