Spoor van vernieling in woonwijk: 'Heeft niks meer met vuurwerk te maken'

In het Eindhovense stadsdeel Tongelre is tijdens oudejaarsnacht van alles opgeblazen. Het gaat om verkeersborden, putdeksels en zelfs een stroomkastje. Bij een flatgebouw aan de Jan van de Capellelaan zijn de ramen er zelfs uitgeblazen. Volgens buurtbewoners waren de knallen zo hard dat het wel oorlog leek. "Ik vond vuurwerk altijd oké, maar met deze zware bommen moet iets gebeuren. Ik ben blij dat er niemand gewond is geraakt."

Op de straten liggen kapotte verkeersborden, opgeblazen prullenbakken en glasscherven. Naast het flatgebouw waar de ruiten uit zijn geblazen, zit een grote plek van een vuurwerkbom. "Rond een uur of zes gisterenavond klonk er door heel de buurt zwaar vuurwerk. Het was niet alleen te horen, maar ook te voelen", vertelt bewoner Danny. Ook Didier woont in de flat. Hij belde de politie nadat de vuurwerkbom af ging en de ramen eruit klapten. "Ik zat thuis en ik hoorde een hele harde knal. Ik wist niet waar het vandaan kwam. Toen ik ging kijken, zag ik dat de ruiten kapot waren", vertelt hij. "Ik belde de politie, maar we konden geen daderprofiel geven dus had het geen nut voor ze om langs te komen." Volgens Didier is het ieder jaar wel raak, maar dit keer ging het wel heel erg flink tekeer. "Dat kinderen iets uithalen snap ik, maar dit waren volwassen mensen. Daar stoor ik me wel aan", zegt hij. "Ik vind vuurwerk mooi, maar niet op deze manier. Dat je hier van die bommen kunt kopen, dat heeft niks meer met vuurwerk te maken." Een van de flatbewoners liep door het gebouw toen de ramen eruit geblazen werden door de vuurwerkbom. De man kreeg glas over zich heen, maar hij raakte niet gewond. Volgens zijn vader heeft hij enorm veel geluk gehad.

De ramen in het flatgebouw zijn tijdelijk gerepareerd.

Verderop in de wijk werd een stroomkastje opgeblazen. Enexis Netbeheer is het stroomkastje aan het uitschakelen, omdat het anders levensgevaarlijke situaties kan opleveren. "Het is gewoon belachelijk. We wonen hier een paar meter verderop en bij ons stonden de kasten binnen te trillen", vertelt een man die samen met zijn vrouw de hond uitlaat. De grote rotzooi die nu nog op straat te zien is, vinden ze niet normaal. "Het is echt erg. Ik vind het gewoon waardeloos", zegt de man. "En het stroomkastje is gevaarlijk. Wat bezielt je dan?", vult zijn vrouw aan. "Er is een vuurwerkverbod, maar mensen interesseert het niks. Je kunt ook niet alles bij de overheid neerleggen. Als de mentaliteit van de mensen eens zou veranderen, dan zou dat al veel schelen."

Het opgeblazen stroomkastje is levensgevaarlijk (foto: Noël van Hooft).

Verkeersborden en putdeksels werden opgeblazen (foto: Noël van Hooft).

De plek waar de vuurwerkbom af ging (foto: Noël van Hooft).