112-nieuws: bestelauto en vrachtwagen botsen • hardrijder gepakt

04.03

Drie auto's zijn afgelopen nacht zwaar beschadigd door brand in de Roeselarestraat in Breda. De brand begon bij de auto die in het midden geparkeerd stond, door de hitte en het vuur raakte ook de twee auto's ernaast beschadigd.

De brandweer bluste met schuim omdat de benzinetank was gescheurd. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. De politie heeft vannacht onderzoek gedaan en sluit niet uit dat er sprake is van brandstichting.