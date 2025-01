Grote branden en meer overlast, burgemeester wil onderzoek

Burgemeester Margo Mulder wil nog deze maand een rapport over de brandstichtingen en vernielingen in haar stad Bergen op Zoom in de nacht van oud op nieuw. Ze baalt enorm van alles wat er is gebeurd in verschillende wijken. "De wijken zijn teveel verwaarloosd. En in de zes uren die zo’n jaarwisseling omvat kun je onmogelijk goedmaken wat we in jaren hebben nagelaten."

Ze doelt op opzettelijke brandstichtingen van auto's en scooters maar ook een samenscholingsverbod dat nodig was in de buurt van een bakkerij aan de Ericalaan in de wijk Gageldonk. Daar was eerder deze week al sprake van brandstichting door zwaar vuurwerk. Dieptepunt tijdens de jaarwisseling was de grote brand die net na middernacht het dak van supermarktketen Dirk in Noordgeest in de as legde.

"Heel erg zuur dat sommigen dit goede werk dwarsbomen en opzettelijk frustreren.”

Dat daarbij ook de bluswerkzaamheden nog werden bemoeilijkt door raddraaiers vindt de burgemeester ‘onbestaanbaar’, zo meldt ze op de website van de gemeente. LEES OOK: Dak van supermarkt door grote brand verwoest, binnen vooral waterschade “In de aanloop naar de jaarwisseling heb ik met veel hulpverleners gesproken. Zij doen hun uiterste best om alles in goede banen te leiden en zetten zich schrap tijdens dit soort dagen en dan is het wel heel erg zuur dat sommigen dit goede werk dwarsbomen en opzettelijk frustreren.” Mulder wil deze maand de gemeenteraad informeren over de incidenten. Samen met de politie wordt een rapportage opgesteld en wordt gekeken 'óf en hoe dit soort uitwassen in de toekomst voorkomen kunnen worden'.

"We zijn opgelucht dat het pand er nog staat en dat er geen slachtoffers zijn gevallen."