Ondernemers bezorgd na twee branden in week tijd: 'Lijkt wel oorlogsgebied'

Ondernemers aan de Kruisakkers in Bergen op Zoom beginnen het jaar met schade aan hun bedrijfspanden na de grote brand die woensdagnacht woedde bij de bouwmarkt Toolstation. Op eerste kerstdag was er ook al een brand bij een bandenopslag in het pand. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de branden, maar bij de ondernemers zit de schrik er goed in na twee branden in één week tijd. "Je gaat niet meer met een gerust hart naar bed."

"Ik stond machteloos toe te kijken in de hoop dat mijn eigen bedrijf niet afbrandde. We konden niet verder dan tien meter het gebouw inkijken door de rook", vertelt Mels van der Avert, de eigenaar van Van der Avert Bedrijfskleding dat naast Toolstation in hetzelfde pand zit. "Van een rustige kerst was geen sprake, maar we dachten weer fris aan een nieuw jaar te beginnen. Toen ik gisteravond gebeld werd, begon hetzelfde riedeltje weer", vertelt de ondernemer. Een week eerder, op eerste kerstdag, was het namelijk ook al raak aan de Kruisakkers. Toen was er een grote brand bij bandenopslagbedrijf Petlas Banden Service. Woensdagnacht stond het pand van de naastgelegen bouwmarkt in brand. De brand woedde aan de achterkant van het gebouw waardoor het kantoor en het magazijn van Toolstation de meeste schade opliepen. In het pand van Van der Avert is veel rook- en roetschade te zien.

"Het is zwaar klote voor iedereen."

"Alles zit onder de rook, roet en viezigheid. Alles zal schoongemaakt moeten worden. De rook en roet zijn ook in de kleding getrokken, dus daar kunnen we niet zo veel meer mee. Het is zwaar klote voor iedereen", zegt de eigenaar. Naast de twee branden in het bedrijfspand was het tijdens oud en nieuw erg onrustig in gemeente Bergen op Zoom. Toen gingen verschillende auto's en scooters in vlammen op en het dak van de supermarktketen Dirk aan de Noordgeest brandde af. LEES OOK: Grote branden en meer overlast, burgemeester wil onderzoek "Het lijkt wel oorlogsgebied hier", zegt Van der Avert. "Als je twee keer in de week staat toe te kijken hoe je spullen misschien afbranden, ga je jezelf afvragen of er een derde keer komt." Het pand van buurman Jeffrey Clarijs van Bouwbedrijf Clarijs liep woensdagnacht ook schade op. "Ik dacht eerst dat het een grapje was toen ik voor de tweede keer gebeld werd. Maar toen ik aankwam, zakte de moed mij in de schoenen. Ik dacht: hier gaan we."

In het pand van Jeffrey Clarijs ligt alles bezaaid met roet (foto: Floortje Steigenga).