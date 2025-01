Militair verkoopt Cobra's aan collega's, ook op vliegbasis: 6 maanden cel

Een 21-jarige militair moet van de militaire rechtbank in Arnhem een halfjaar de cel in, omdat hij onder andere op vliegbasis Volkel handelde in gevaarlijk vuurwerk. Ook had hij thuis drie nepwapens, een boksbeugel en vals geld, waarmee hij betaalde. Door de veroordeling wordt de man zeer waarschijnlijk ontslagen bij Defensie.

Volgens de militaire kamer van de rechtbank heeft de verdachte via WhatsApp zo'n twee jaar lang meerdere malen vuurwerk te koop aangeboden. De man benaderde anderen om vuurwerk bij hem te kopen. Veelal ging het om illegaal spul dat hij in grotere hoeveelheden probeerde te slijten. Hij bood de beruchte Cobra 6 en Cobra 8 aan, maar ook shells en duizendklappers.

Hij gaf bovendien korting als mensen meer bij hem inkochten. En de militair hield zijn potentiële klanten voor dat als ze extra veel bij hem insloegen, ze weer winst konden maken als ze op hun beurt het illegale knalwerk zouden doorverkopen. De man stuurde regelmatig herinneringen aan mensen die nog nadachten over aankoop en hij bood aan het vuurwerk nog dezelfde avond langs te brengen.

'Gedrag is een militair onwaardig'

Op vliegbasis Volkel was onder militairen bekend dat de verdachte illegaal vuurwerk verkocht. Hij heeft ook meerdere keren verkocht aan collega's, zo hebben zij verklaard. Een van de leveringen was zelfs op vliegbasis Volkel zelf.

De verdachte verkocht op de kazerne voor veertig euro twee pakjes van drie cobra's aan een andere militair. En dat neemt de rechtbank hem zeer kwalijk. "Dit gedrag is een militair onwaardig en de militaire kamer keurt dit dan ook ten zeerste af."

De man zelf geeft toe dat hij een aantal maal vuurwerk heeft verkocht, maar dat in het gros van de onderschepte WhatsApp-berichten sprake was van 'grootspraak'. "Maar de militaire kamer acht dit niet aannemelijk, nu er ook illegaal vuurwerk is aangetroffen in de schuur van verdachte."

Inval in zijn huis

De politie deed eind 2023 een inval in zijn huis en vond 6,3 kilo illegaal vuurwerk in zijn schuur. Het ging om twee vuurpijlen en 152 stuks zwaar knalvuurwerk, waaronder Cobra's 6. Ook hebben meerdere mensen verklaard vuurwerk van hem te hebben gekocht en dat ook daadwerkelijk geleverd te hebben gekregen.

In de telefoon van de verdachte zaten notities waarin hij hoeveelheden vuurwerk, in- en verkoopprijzen en de te behalen winst had vermeld. Ook daaruit maakt de rechtbank op dat hij handelde in vuurwerk.

In zijn nachtkastje vonden agenten 38 valse briefjes van vijftig euro. Volgens de verdachte kocht hij de briefjes 'uit nieuwsgierigheid' voor zeshonderd euro en was hij niet van plan daar iets mee te doen. Maar dat vindt de rechtbank niet waarschijnlijk. Dat hij de briefjes toch 'per ongeluk' zou hebben uitgegeven, is volgens de rechter ongeloofwaardig.

Gevoelig voor status

De reclassering heeft advies uitgebracht over de verdachte en zegt dat hij gevoelig is voor status en gericht is op spanning en sensatie. Ook zou hij negatief beïnvloed zijn door zijn contacten. Volgens de reclassering is de kans op herhaling klein. Toepassing van het jeugdrecht is op zijn plaats en een voorwaardelijke gevangenisstraf, taakstraf en een geldboete.

Maar daarin gaat de rechtbank niet mee. De militair heeft zich over langere tijd schuldig gemaakt aan vuurwerkhandel en meerdere andere strafbare feiten gepleegd. Ook was hij 'zich steeds bewust van de gevaren en strafbaarheid van zijn handelen', vindt de rechter.

Mede gezien de 'ernst van de feiten' is daarom veroordeling volgens het volwassenenrecht op zijn plaats en komt de rechtbank tot de (deels) onvoorwaardelijke celstraf: de man moet een halfjaar de cel in. Als hij binnen drie jaar nog eens de fout ingaat, wordt hij voor nog eens een halfjaar opgesloten.