Jongens gewond door vuurwerk, burgemeester bezorgd: 'Te gek voor woorden'

Burgemeester Marieke Moorman van de gemeente Land van Cuijk is geschrokken van wat er met drie jongens is gebeurd die oudjaarsavond gewond raakten door vuurwerk. Ze hoopt dat de slachtoffers uit Cuijk de zorg krijgen die ze nodig hebben. Het gaat om jongens van veertien, zeventien en achttien. Moorman windt zich op over het gevaar dat hulpverleners lopen.

Het is onduidelijk hoe de jongens er aan toe zijn. Ze zouden gewond zijn geraakt aan gezicht, hand en arm. Geen enkel slachtoffer heeft in levensgevaar verkeerd. Allen liggen voor zover bekend nog in een ziekenhuis.

"De jongens stonden bij elkaar toen het vuurwerk ineens ontplofte."

Volgens de politie is nog niet precies duidelijk wat er zich dinsdag op de Vierlanderdreef exact heeft afgespeeld. “Wat we nu weten is dat er drie personen bij elkaar stonden op een basketbalpleintje en dat er op een gegeven moment vuurwerk is ontploft”, meldt een woordvoerder van de politie. Het zou volgens een 112-correspondent mis zijn gegaan toen er een zogeheten shell, een mortierbom, werd afgestoken. Deze ontplofte niet, waarna het drietal terugliep naar het stuk vuurwerk. Op dat moment ging de bom alsnog af. Het is onbekend door wie dit vuurwerk is ontstoken. Al de hele avond zou een groep jongeren vuurwerk hebben afgestoken op en rond de Vierlanderdreef. Hierbij zou ook naar elkaar zijn gegooid. De politie rukte met veel wagens uit, maar een woordvoerder ontkent dat er vuurwerk in beslag is genomen.

De politie stelt sporen veilig (foto: SK-Media/SQ Vision).

Burgemeester Moorman laat weten dat ze meeleeft met de slachtoffers van het incident en hun families. "Het is ingrijpend wanneer een feestelijke avond zoals oud en nieuw eindigt met gewonden. Op dit moment is het het belangrijkste dat de jongens de zorg krijgen die zij nodig hebben." Er is volgens haar nog geen contact geweest tussen de gemeente en de drie jongens dan wel hun ouders. Moorman: "Ik denk dat de zorg van de ouders nu eerst uitgaat naar genezing van hun kinderen. Contact is daarom nu nog niet aan de orde."

"Oud en nieuw zou feestelijk moeten zijn, dit is onacceptabel."

De burgemeester vindt het een kwalijke zaak dat er ook in haar gemeente steeds meer zwaar vuurwerk wordt gebruikt: "Het is helaas hetzelfde beeld als in veel andere gemeenten. Het is ook te gek voor woorden dat er tijdens de jaarwisseling schade is aangericht aan onder meer het treinstation in Cuijk. Deze avond zou gewoon feestelijk moeten zijn. Vernielingen passen niet in zo'n sfeer en zijn onacceptabel." De Nederlandse Spoorwegen konden nog niet bevestigen dat het station schade heeft opgelopen. Naar verluidt zijn juist ruiten vernield van een aantal panden in de buurt van het station.

"Handhaven is lastig, omdat eigen medewerkers zich niet veilig voelen."

Moorman maakt zich ook zorgen over de veiligheid van hulpverleners: "Op sommige locaties is handhaven lastig, gezien de veiligheid van onze eigen medewerkers. Dit is een ontwikkeling die onze aandacht heeft." De burgemeester ziet een landelijk vuurwerkverbod wel zitten: "Ik wil me graag aansluiten bij de veel gehoorde en breed gedragen oproep voor een landelijk vuurwerkverbod. Of we daarop in Land van Cuijk een voorschot gaan nemen, wordt in de loop van dit jaar met de gemeenteraad besproken." Inwoners hebben vorig najaar in een onderzoek al hun mening kunnen geven over 'de traditie van het zelf afsteken van vuurwerk'. Politie en ambulance verleenden snel hulp na de ontploffing: