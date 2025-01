112-nieuws: automobilist zit bekneld • motorrijder raakt stoeprand en valt

08.53

Bij een ongeluk op de Almkerkseweg in Almkerk is een auto van de weg geraakt. De automobilist zit bekneld en de brandweer is momenteel bezig om het slachtoffer te bevrijden. De weg is enorm glad vrijdagochtend, mogelijk is dat de oorzaak van het ongeluk. In de buurt is een traumahelikopter geland. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. De weg is tijdelijk afgesloten.