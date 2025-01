Vrijstaand huis in lichterlaaie, brandweer krijgt hulp uit België

In een huis aan de Nieuwe Dijk in Ossendrecht is vrijdagavond rond zeven uurs een grote brand uitgebroken. Het vuur begon op zolder, maar in een mum van tijd stond de hele bovenverdieping van de vrijstaande woning in brand, zo meldt Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Waarschijnlijk is het vuur ontstaan via de open haard en schouw. Voor het bestrijden van de brand zijn blusvoertuigen ingezet van de posten in Ossendrecht, Hoogerheide, Bergen op Zoom en het Belgische Berendrecht. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar een naastgelegen schuur. Voor bluswater wordt gebruik gemaakt van watertransport. Hiermee kan een grote hoeveelheid bluswater over grote afstanden aangevoerd worden. De Veiligheidsregio waarschuwt vanwege de rookoverlast om ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventilatie uit te zetten.