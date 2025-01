112-nieuws: dak vliegt van auto op auto • banden lek gestoken

15.45

In de Helmondse wijk Rijpelberg waarschuwt de politie voor een flinke toename van het aantal woninginbraken. Agenten waarschuwen bewoners de deuren en ramen goed af te sluiten, ook op de bovenverdieping. Verder wordt geadviseerd om lichten in en om het huis aan te laten, voor geluid in huis te zorgen, de struiken rond je huis te kortwieken. En, not but not least, verstop je huissleutel niet buiten je huis.