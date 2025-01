112-nieuws: grote brand vrijstaand huis • banden lek gestoken

20.20

Een 19-jarige man is aangehouden voor een aanrijding op nieuwjaarsdag in zijn woonplaats Boxtel. Hierbij raakten twee fietssters gewond. De automobilist was na het ongeluk op de Baanderherenweg doorgereden. Volgens de politie raakten de twee slachtoffers lichtgewond en hoefden ze niet naar een ziekenhuis gebracht te worden. Later die ochtend deed de politie via Instagram een oproep. Of die heeft geleid tot de aanhouding van de man, is niet bekend.