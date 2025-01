112-nieuws: meerdere ongelukken door gladheid • druk op spoedeisende hulp

14.39

De Milieustraat aan De Ketting in Vught is tijdelijk dicht omdat er brand heeft gewoed in een van de containers. Vermoedelijk door vuurwerkresten die in iemands restafval zaten. De brand begon hevig, met uitslaande vlammen, maar is inmiddels onder controle. Wel trok er veel rook over het Zorgpark. De container wordt leeggemaakt zodat de smeulende resten geblust kunnen worden.