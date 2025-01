Apotheken dagenlang dicht door landelijke staking

Apotheken in Brabant zijn volgende week donderdag en vrijdag dicht door een landelijke staking. Vakbonden FNV en CNV houden acties omdat zij hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden voor apotheekmedewerkers willen. De vakbonden kondigden eerder een staking van een week aan rond de feestdagen, maar die werd door de rechtbank verboden. Medicijnen die met spoed nodig zijn, blijven wel beschikbaar.

Nadat de rechter apotheekmedewerkers verbood te staken in de week van kerst kondigden de vakbonden al een meerdaagse landelijke staking in januari aan. De vakbonden beloven dat mensen die volgende week met spoed medicijnen nodig hebben die altijd kunnen krijgen.

Reeks stakingen

Bij de staking op 9 en 10 januari is er geen landelijk actiemoment. Bij eerdere stakingen was dat wel het geval. Zo was er op 12 november een landelijk staking op het Malieveld in Den Haag.

Ook in onze provincie sloten apotheken uit protest de deuren. In november was er een manifestatie in Best en eind oktober kwamen in het Regenboogpark in Tilburg ruim duizend apothekersassistenten uit Zeeland, Brabant en Limburg bijeen.

Hogere loonsverhoging

Vakbonden FNV en CNV willen dat de salarissen met terugwerkende kracht vanaf 1 juli met minimaal 6 procent worden verhoogd. De werkgevers bieden 2 procent vanaf 1 juli en 5 procent per 1 juli volgend jaar. Ze zeggen door het beleid van zorgverzekeraars en de overheid niet meer te kunnen bieden.

De vakbonden willen ook dat het minimumloon wordt verhoogd naar 16 euro per uur en dat er meer maatregelen komen om de werkdruk te verminderen. Verder eisen de bonden dat medewerkers worden betaald voor de tijd die ze kwijt zijn aan voorbereidingen op de werkdag.

