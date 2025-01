Annelies tussen hoop en vrees: ze kan haar huis na bui al maanden niet in

Als je het niet zou weten, dan zou je denken dat Annelies Goorden en haar man flink aan het verbouwen zijn in hun huis aan het Donkerepad in Veldhoven. De bewoners weten wel beter. Sinds 20 juni dit jaar hebben ze er niet meer overnacht vanwege wateroverlast. Het is zelfs de vraag of dat ooit nog mogelijk is gezien de ligging en de staat van hun monumentale woning. “Elke dag dat ik hier kom neem ik een beetje afscheid.”

Op 18 juni brak de hel los voor het echtpaar Goorden. In een mum van tijd uur liep hun huis, dat in 1880 werd gebouwd, compleet onder water. Annelies denkt er niet graag aan terug: “Het was een megagrote bui. Binnen een half uur stond het water tot aan mijn knieën.”

Deuren hangen schots en scheef tegen kozijnen en stroomleidingen liggen open en bloot in de muren. En dan die tuin, die was juist bijna opnieuw aangelegd. Hoezo van de regen in de drup? Annelies kan er niet om lachen, de tranen schieten in haar ogen als ze haar verhaal vertelt.

De sporen zijn bijna zeven maanden later nog altijd te zien. Annelies: “Het is zo triest om te zien hoe alles erbij ligt. De vloeren zijn eruit gehaald, een groot deel van het voegwerk is van de muren afgehaald en je ziet overal scheuren.”

De Veldhovense wil overigens niemand iets verwijten. De verzekeringsmaatschappij en de gemeente doen volgens haar alles wat in hun vermogen ligt. Een woordvoerder van de gemeente legt uit: “De situatie van de familie Goorden is enorm ingrijpend. Als gemeente helpen we hen waar mogelijk. Onderzoek heeft aangetoond dat het riool is aangelegd en functioneert zoals ontworpen. Er is dus geen aanleiding om te veronderstellen dat er een relatie is tussen het functioneren van het riool en de overlast.”

Noodgedwongen moesten zij en haar man dus het huis achterlaten, omdat het er te vochtig was geworden. Annelies kan het stulpje moeilijk loslaten: haar moeder is er geboren, het is haar ouderlijke woning en ze woont er al jaren.

Er is wel een ander probleem. “Hun woning ligt op het laagste punt in de omgeving. We werken nu maatregelen uit om de kans op overlast verder te verkleinen. Zo bekijken we of het rioolgemaal in het Donkerepad in noodsituaties nog beter kan werken. Ook onderzoeken we of de randen van de wadi verhoogd kunnen worden.“

Die wadi is een lagergelegen stuk grond dat is aangelegd om water in op te vangen. Die dinsdag in juni zat de wateropslag zo vol dat die overstroomde. En omdat het huis van de Goordens op het laagste plekje in de omgeving staat, stroomde het hemelwater via de straat zo haar huis in.

Het is dus wachten op een oplossing voor Annelies. Maar ook uitkijken naar de resultaten van een bouwkundig onderzoek naar onder meer de fundering van het huis. De tijd dringt, want dat onderzoek duurt nog maanden en in maart moet het echtpaar het huis uit dat hen om niet was aangeboden. Annelies wil er niet aan denken, maar ze houdt er rekening mee dat terugkeer nog wel eens heel lang op zich laat wachten. "Maar of dat nog kan? Ik hoop het, maar ik weet het echt niet."